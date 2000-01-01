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В Австралии эвакуирован университет из-за фрукта | Фото: Leigh_A Murrell/Flickr30.04 03:44   MIGnews.com

В Австралии эвакуирован университет из-за фрукта

Слава дуриана – резко пахнущего тропического фрукта из юго-восточной Азии – давно ушла далеко за пределы его родного региона.

Как известно, в некоторых странах его запрещено перевозить в общественном транспорте, проносить в отели и другие общественные места. И вчера сотрудники и студенты Королевского мельбурнского технологического института узнали почему.

Инцидент произошел 28 апреля, когда находившиеся в университете люди почувствовали неприятный запах. Обеспокоившись утечкой газа, они вызвали экстренные службы. По этой же причине сотрудников и учащихся экстренно эвакуировали.

Прибывшие на месте спасатели обыскали весь вуз в поисках утечки, однако обнаружили лишь этот самый дуриан, который был забыт кем-то в одном из шкафчиков.
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