29.04 08:45 MIGnews.com

Озеро Шимона Переса в Димоне

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Построенному Еврейским Национальным Фондом - Керен Каемет ле-Исраэль водохранилищу в Димоне присвоено имя выдающегося политического и государственного деятеля – Шимона Переса. Это произошло в ходе торжественной церемонии, устроенной Нидерландским отделением ЕНФ-ККЛ.Проведенная 27 апреля церемония ввода в действие водохранилища в Димоне проводилась под эгидой Нидерландского отделения ЕНФ-ККЛ, обеспечившего значительную часть финансирования этого масштабного проекта. На церемонии, в которой приняли участие видные представители Нидерландского отделения ЕНФ-ККЛ, гендиректор ЕНФ-ККЛ Амнон Бен-Ами и мэр Димоны Бени Битон, введенному в строй водоему присвоено имя Шимона Переса.Водохрналище Димоны, введенное в строй в этом году и получившее имя выдающегося государственного деятеля Шимона Переса, станет одним из важнейших звеньев водоснабжения Димоны в частности и Негева вообще. Водоем станет также местом отдыха жителей Димоны и туристов, посещающих этот интереснейший регион.Об этом говорили выступавшие на церемонии ввода водохранилища в строй представители ЕНФ-ККЛ и местного совета Димона.Церемония открытия началась встречей представителей Нидерландского отделения ЕНФ-ККЛ с мэром Димоны Бени Битоном, который рассказал голландским друзьям о значимости проекта для развития туризма и досуга жителей города. Затем участники церемонии отправились на экскурсию по Димоне, которую вел мэр города. В частности, экскурсанты посетили площадку, отведенную под проект «готовим как у мамы», в рамках которого группам туристов предлагают произведения различных этнических кухонь. В завершение экскурсии группа прибыла в парк имени Бен-Гуриона, в котором находится рукотворное озеро, и в ходе торжественной церемонии присвоила новому водоему имя Шимона Переса.«Сегодня мы, в присутствии наших дорогих друзей из Голландии, отдаем дань уважения и признательности выдающемуся государственному деятелю Израиля Шимону Пересу. На протяжении всей своей долгой и славной жизни Перес трудился на благо развития Негева в частности и еврейского поселенчества вообще. В свою очередь, ЕНФ-ККЛ всегда считало и считает одной из своих важнейших задач всемерное содействие развитию периферии Израиля и заботу о благосостоянии ее жителей. Это прекрасное рукотворное озеро, созданное нами совместно с муниципалитетом Димоны при щедрой поддержке наших голландских друзей – еще одно яркое свидетельство непрестанной заботы ЕНФ-ККЛ о природе Негева, досуге его жителей и гостей этих удивительных мест» - сказал на церемонии недавно заступивший на свой пост гендиректор ЕНФ-ККЛ Амнон Бен-Ами.Озеро имени Шимона Переса – это рукотворный водоем, водное зеркало которого имеет площадь в 1 гектар. Расположено оно в парке имени Бен-Гуриона в Димоне. ЕНФ-ККЛ наполнил котлован водоема очищенными сточными водами, высадил вокруг него газоны и рощицы и даже выстроил рядом амфитеатр. В будущем вокруг озера будет проложен променад, на котором посетители смогут отдохнуть во множестве кафе и ресторанчиков. Озеро и амфитеатр возле него станут также местом проведения всевозможных церемоний и торжеств для жителей Димоны.