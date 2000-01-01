30.04 03:33 MIGnews.com

Женщины благотворно влияют на продолжительность жизни мужчин

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Занятие сексом не реже одного раза в неделю может стать одним из факторов увеличения продолжительности жизни мужчин до 80 лет, утверждают тайваньские исследователи, как пишет ladyportal.info.Ученые провели исследование, результаты которого показали, что мужчине достаточно хотя бы раз в неделю вступать в интимную связь, чтобы на 50% увеличить шансы прожить более 80 лет. Регулярные упражнения подобного рода на 50% снижают риск смерти от инсульта, на 40% от диабета и на 30% от сердечного приступа.Сравнительный анализ жизни и возраста смерти пожилых мужчин показал, что те, кто остался в одиночестве, чаще умирают намного раньше, чем их более счастливые собратья. Если мужчина остался без жены или любовницы в возрасте 65 лет, то вероятность его смерти до 80-го дня рождения увеличивается на 70%.Причиной тому является уровень тестостерона, который оказывает влияние на весь организм. Чем ниже показатели этого гормона в мужском организме, тем выше вероятность смерти от вышеупомянутых болезней (это показало обследование 800 мужчин в возрасте от 50 до 91 года).Что касается женщин, то тут ситуация с точностью до наоборот. Группа немецких ученых установила, что, как ни странно, регулярный секс влияет не лучшим образом на продолжительность жизни женщин: он вызывает гормональные изменения, скорее, неблагоприятные, в то время как мужчинам регулярный секс идет на пользу. Согласно данным ученых, у незамужних женщин, которые никогда даже не сожительствовали с партнером, отмечалось хорошее психическое здоровье – в отличие от мужчин-холостяков, которые чувствовали себя лучше, если рядом с ними была женщина.