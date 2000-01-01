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Женщины благотворно влияют на продолжительность жизни мужчин | Фото: Thinkstock30.04 03:33   MIGnews.com

Женщины благотворно влияют на продолжительность жизни мужчин

Занятие сексом не реже одного раза в неделю может стать одним из факторов увеличения продолжительности жизни мужчин до 80 лет, утверждают тайваньские исследователи, как пишет ladyportal.info.

Ученые провели исследование, результаты которого показали, что мужчине достаточно хотя бы раз в неделю вступать в интимную связь, чтобы на 50% увеличить шансы прожить более 80 лет. Регулярные упражнения подобного рода на 50% снижают риск смерти от инсульта, на 40% от диабета и на 30% от сердечного приступа.

Сравнительный анализ жизни и возраста смерти пожилых мужчин показал, что те, кто остался в одиночестве, чаще умирают намного раньше, чем их более счастливые собратья. Если мужчина остался без жены или любовницы в возрасте 65 лет, то вероятность его смерти до 80-го дня рождения увеличивается на 70%.

Причиной тому является уровень тестостерона, который оказывает влияние на весь организм. Чем ниже показатели этого гормона в мужском организме, тем выше вероятность смерти от вышеупомянутых болезней (это показало обследование 800 мужчин в возрасте от 50 до 91 года).

Что касается женщин, то тут ситуация с точностью до наоборот. Группа немецких ученых установила, что, как ни странно, регулярный секс влияет не лучшим образом на продолжительность жизни женщин: он вызывает гормональные изменения, скорее, неблагоприятные, в то время как мужчинам регулярный секс идет на пользу. Согласно данным ученых, у незамужних женщин, которые никогда даже не сожительствовали с партнером, отмечалось хорошее психическое здоровье – в отличие от мужчин-холостяков, которые чувствовали себя лучше, если рядом с ними была женщина.
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