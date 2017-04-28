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У "зачарованной" актрисы Шэннон Доэрти ремиссия рака

Публикация от ShannenDoherty (@theshando) Апр 28 2017 в 4:06 PDT

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Звезда телесериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210", американская актриса Шэннен Доэрти обрадовала своих поклонников хорошим известием – впервые за два года химиотерапии ее онкологическое заболевание отступило, сменившись ремиссией.Радостную весть телезвезда опубликовала в своем аккаунте в Instagram, отметив, что понимает, какими последствиями может обернуться этот процесс. При этом она считает, что в ее жизни наметился серьезный сдвиг, который может помочь справиться с недугом."Что означает ремиссия? Я услышала это слово, но я не понимаю, как реагировать. Хорошие ли вести? Да. Больше не нужно ждать. Все мои приятели, больные раком знают, что следующие пять лет будут решающими. Рецидив может произойти в любой момент. И теперь с замиранием сердца я жду. Но в данный момент... ремиссия. Я собираюсь начать дышать", - пишет Доэрти.Подписчики актрисы принялись поздравлять ее с позитивными сдвигами, выразив уверенность, что ее супруг Курт Исваринко является отличной группой поддержки.