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Друзья оскорбили и предали Киркорова перед юбилеем

Филипп вычеркнул поступивших некрасиво из списка приглашенных на банкет. И удалил их из своей жизни навсегда.

В последний день апреля Филипп Киркоров закатит грандиозный банкет в Кремле по случаю своего 50-летия. "У меня очень много друзей – рассказал певец. – Я каждому позвонил и пригласил на банкет – это 2000 человек. Кое-кого, конечно, вычеркнул, потому что даже за последние полгода произошли некоторые открытия – люди, которых я считал своими друзьями, просто на ровном месте предали, поступили некрасиво, оскорбительно по отношению ко мне, моему творчеству, моей семье. Я их не только вычеркнул из списка на сегодня, я их удалил из моей жизни навсегда. Потому что не бывает одного предательства".

Киркоров уверяет, что с рождением детей он изменился. "Я дал по тормозам своему темпераменту, каким-то реакциям на проявление несправедливости, как мне казалось, когда меня начинали обижать, оскорблять. Я никогда никого не трогал первым. Всегда нападки происходили со стороны. Но так получалось, что камера всегда была направлена на меня, и я оказывался виноват. Поэтому рождались все эти "розовые кофточки", все эти яблоковы.

"Рисовались электронные версии моих нападений, моих скандалов – это обидно. Я человек мягкий и первым никогда никого не трону. Но если я защищаюсь, я защищаюсь очень жестко. И уже многие знают, что лучше меня не трогать", – заявил Филипп в интервью шоу "ОК на связи!"


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