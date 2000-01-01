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В США начали продавать газировку со вкусом рассола | Фото: Grandpa Joe29.04 13:19   MIGnews.com

В США начали продавать газировку со вкусом рассола

Большинство жителей планеты могут с уверенностью подтвердить, что утро после усиленных возлияний спиртного является настоящим вызовом. Многие борются с похмельем "дедовским" способом – при помощи рассола, а кто-то предпочитает газированные напитки. Но предприимчивые американцы решили совместить эти два напитки и выпустить… газировку со вкусом огуречного маринада.

Сеть кондитерских Grandpa Joe в Пенсильвании и Огайо сообщила, что в скором времени необычный напиток Pickle Juice Soda поступит на прилавки.

"Если вы являетесь любителем солений и с ума сходите от маринованных огурцов, вы должны будете это оценить. Pickle Juice Soda уже здесь", - сказано на странице сети в Facebook.

На странице магазина утверждают, что данный напиток передает "вкус рассола, как прямо из банки".

"Он пахнет так, как самый настоящий рассол с укропом. Его вкус – это отдельная история. В то время, как аромат напитка не несет ничего излишнего, он сладок на вкус и определенно удовлетворит жажду рассола", - уверены в Grandpa Joe.

Цена этого нестандартного напитка немаленькая – 2,5 доллара за бутылку объемом 0,3 литра, если покупать ее в магазине, и 9,99 долларов, если покупать ее онлайн.

Кроме рассольной газировки, в Grandpa Joe предлагают покупателям ознакомиться и с другим не менее странным напитком – сладкой водой со вкусом соуса для барбекю.
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