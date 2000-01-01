29.03 20:42 MIGnews.com

У рэпера R.Kelly есть гарем из несовершеннолетних девочек

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Бывшая любовница американского рэпера R.Kelly обвинила его в растлении несовершеннолетних девочек. Об этом пишет The Guardian.Речь идет о американке по имени Китти Джонс. По ее словам, у звезды были 14-летние наложницы, для которых он организовал секс-темницу."Мне представили одну из девочек, которую, как мне сказал Келли, он "тренировал" с тех пор, как ей было 14 лет", - рассказывает женщина.Также Джонс рассказала, что у певца было несколько несовершеннолетних любовниц, которых он называл питомицами и принуждал к половым сношениям друг с другом в своей секс-темнице.Однажды, как утверждает бывшая R.Kelly, рэпер даже заставил ее заниматься оральным сексом с одной из "питоми".Представители музыканта отказались давать комментарии по этой информации.