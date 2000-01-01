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Меган Маркл не хочет видеть родственников на своей свадьбе | Фото:30.03 03:34   MIGnews.com

Меган Маркл не хочет видеть родственников на своей свадьбе

До королевской свадьбы остается чуть меньше двух месяцев, намеченой на 19 мая, и вот выяснилось, что родственников Меган Маркл на нее не позвали.

Об этом вчетверг, 29 марта сообщает News.

В блэк-лист попали сводная сестра Саманта Грант, племянник Тайлере Дули (сын сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего) и его мать Трейси. Отношения с ними у Меган далеко не гладкие, поэтому приглашения на торжество она им не отправляла.

Однако незванные же гости не хотят пропустить главное событие года для всего королевского двора Великобритании. По данным СМИ, они грозят все равно приехать на торжество и вести оттуда прямой телевизионный эфир.

Среди незваных гостей будут сводная сестра Меган Саманта Грант, сын сводного брата Тайлер Дули и мама последнего Трейси. Они настроены решительно и готовы любыми способами попасть на свадьбу их звездной родственницы.

В свою очередь принц Гарри поддерживает Меган.

Напомним, что у Меган плохие отношения с родственниками по отцовской линии. Они не разговаривали годами, а ее сводная сестра Саманта Грант даже собиралась написать книгу "Дневники сестры принцессы-выскочки". На своей странице в Тwitter она писала о Меган только гадости.
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