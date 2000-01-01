30.03 04:45 MIGnews.com

Названы самые затратные в производстве продукты

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Производство говядины, креветок и орехов оказалось самым затратным с точки зрения расходования ресурсов.Об этом сообщает журнал New Scientist.Так, на производство 1 кг говядины уходит около 15 тыс. литров воды - в три раза больше, чем для производства курятины, и в 18 раз больше, чем для выращивания пшеницы.На втором месте - креветки. Для получения 1 кг креветок необходимо израсходовать 25 кг корма.На третьем месте по затратам - производство орехов. В среднем на один орех уходит 4,5 л воды.Четвертое, пятое, шестое и седьмое места заняли, соответственно, картофель фри, кофе, бананы и шоколад.Указано, что производство картофеля фри - один из главных источников отходов, на производство чашки кофе требуется 550 чашек воды, бананы требуют очень большого количества удобрений, а на получение плитки шоколада уходит до 2 тыс. л воды.Авторы исследования указывают, что в ближайшие 30 лет населения Земли может вырасти на 2,5 млрд человек, что потребует изменить традиционное отношение к использованию ресурсов и производству продовольствия.