Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Названы самые затратные в производстве продукты 30.03 04:45   MIGnews.com

Названы самые затратные в производстве продукты

Производство говядины, креветок и орехов оказалось самым затратным с точки зрения расходования ресурсов.

Об этом сообщает журнал New Scientist.

Так, на производство 1 кг говядины уходит около 15 тыс. литров воды - в три раза больше, чем для производства курятины, и в 18 раз больше, чем для выращивания пшеницы.

На втором месте - креветки. Для получения 1 кг креветок необходимо израсходовать 25 кг корма.

На третьем месте по затратам - производство орехов. В среднем на один орех уходит 4,5 л воды.

Четвертое, пятое, шестое и седьмое места заняли, соответственно, картофель фри, кофе, бананы и шоколад.

Указано, что производство картофеля фри - один из главных источников отходов, на производство чашки кофе требуется 550 чашек воды, бананы требуют очень большого количества удобрений, а на получение плитки шоколада уходит до 2 тыс. л воды.

Авторы исследования указывают, что в ближайшие 30 лет населения Земли может вырасти на 2,5 млрд человек, что потребует изменить традиционное отношение к использованию ресурсов и производству продовольствия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:31
Доха бойкотирует продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ
13:50
Меркель: брак — это союз между мужчиной и женщиной
13:39
Лавров: НАТО не может дать ответ терроризму
13:19
Иерусалим: мужчина подозревается в изнасилованиях сыновей
12:38
Медведь напугал женщину, внезапно появившись в гараже: видео  
11:51
В Лондоне задержали подозреваемую в подготовке теракта
11:04
Парламент Германии одобрил однополые браки
10:11
Палестинца оштрафовали за то, что вышел на пляж в трусах
09:50
Футбол возвращается
09:25
Араб с ножом задержан у Пещеры Патриархов
09:02
"Конец израильской оккупации – ключ к победе над ISIS"
08:30
Попытка наезда на толпу у мечети в Париже
08:11
Знаменитая теннисистка стала виновницей смертельного ДТП
05:18
Рейтинг самых безопасных автомобилей для новичков
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus