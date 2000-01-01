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Латвийский депутат отказался ездить в лифте назло России | Фото: Thinkstock29.03 23:29   MIGnews.com

Латвийский депутат отказался ездить в лифте назло России

Депутат латвийского Сейма от нацблока Имант Парадниекс заявил, что не пользуется лифтами, "чтобы не кормить российскую экономику", сообщают литовские СМИ.

В частности, как оказалось, такая позиция депутата продиктована тем, что страна "частично закупает энергию у России".

"Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них", - приводит слова Парадниекса телеканал LNT.
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