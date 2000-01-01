29.03 23:29 MIGnews.com

Латвийский депутат отказался ездить в лифте назло России

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Депутат латвийского Сейма от нацблока Имант Парадниекс заявил, что не пользуется лифтами, "чтобы не кормить российскую экономику", сообщают литовские СМИ.В частности, как оказалось, такая позиция депутата продиктована тем, что страна "частично закупает энергию у России"."Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично закупаем энергию у них", - приводит слова Парадниекса телеканал LNT.