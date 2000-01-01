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flickr 29.03 14:28   MIGnews.com

Боб Дилан заберет Нобелевскую премию в Стокгольме

Легендарный певец, музыкант и поэт Боб Дилан получит Нобелевский диплом и медаль в Стокгольме в ближайшие дни. В эти выходные исполнитель должен отыграть концерт в шведской столице. Об этом сообщила секретарь Шведской академии в среду, 29 марта.

"Хорошая новость заключается в том, что члены Шведской академии и Боб Дилан решили встретиться в эти выходные", - пишет Сара Даниус в своем блоге.

"Академия вручит Нобелевский диплом и медаль и поздравит музыканта с Нобелевской премией, которой он был удостоен в области литературы".

Напомним, что в декабре прошлого года Боб Дилан был удостоен Нобелевской премии в области литературы.

В речи, которая была зачитана от его имени, Дилан признался, что шанс получить эту премию был для него не выше, чем оказаться на Луне.

Он признался, что чувства, которые он испытывает, "поистине невозможно выразить словами".
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