29.03 10:49 MIGnews.com

61% французов считают, что ислам несовместим с их обществом

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Новый опрос показал, что 61% взрослого поколения Франции считает, что ислам несовместим с французским обществом. Другая часть 17% тоже самое говорят о иудаизме и 6% респондентов считают, что католичество несовместимо с французским обществом.Число тех, кто верит в то, что ислам несовместим с французским обществом, стремительно растет. Единомышленников по этому поводу увеличилось на 8% с января 2015 года. Два года назад 47% французов сказали, что ислам совместим с французским обществом.Исламский дресс-код особенно непопулярен во Франции. Так, согласно опросу 77% французов выступила за то, чтобы запретить ношение буркини в публичных местах. В то время как 79% хотят, чтобы ношение мусульманских платков запретили на территории университетов.