Муж Дженнифер Энистон изменяет ей с 28-летней

В это не хочется верить, но западные СМИ пестрят новостью о том, что супруг Дженнифер Энистон Джастин Терру изменяет ей с молодой актрисой. Ею является его 28-летняя коллега по съемочной площадке Эмили Мид.
Теру познакомился с Эмили на съемках сериала "Оставленные", которые закончились еще в 2016 году, но они продолжили общаться. Говорят, Джен уже давно подозревала возлюбленного в интимной связи с молодой актрисой.
Как сообщают инсайдеры, недавно Энистон нашла в телефоне Теру интимную переписку с брюнеткой. Джен закатила скандал, а Джастин в ответ сказал, что это всего лишь дружеская переписка. Говорят, Энистон не поверила мужу и решила нанять частного детектива, чтобы тот проследил за Теру.
Не знаем, действительно ли Джастин крутит роман с Эмили, но Дженнифер все-таки есть из-за чего переживать, ведь она не раз замечала мужа флиртующим с другими женщинами, пишет ТСН.