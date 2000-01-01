30.03 01:20 MIGnews.com

Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям

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Американские ученые выяснили истинное отношение домашних кошек к своим хозяевам, пишет The Telegraph.Оказалось, что кошки – вовсе не эгоистичные и самолюбивые животные, как считалось ранее. Напротив, для них очень важно общение с людьми. Для этого кошки, по словам ученых, готовы пожертвовать даже приемом пищи.В эксперименте задействовали 50 домашних кошек и животных из приютов, за которыми специалисты наблюдали в течение нескольких часов.Как выяснилось, 50% кошек предпочли взаимодействие с социальным раздражителем, в лице которого выступает человек, даже в случае если у них был прямой выбор между взаимодействием с ним или другим занятием, например, приемом пищи или игрой с любимым предметом.