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Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям | Фото: Thinkstock30.03 01:20   MIGnews.com

Ученые выяснили, как кошки на самом деле относятся к людям

Американские ученые выяснили истинное отношение домашних кошек к своим хозяевам, пишет The Telegraph.

Оказалось, что кошки – вовсе не эгоистичные и самолюбивые животные, как считалось ранее. Напротив, для них очень важно общение с людьми. Для этого кошки, по словам ученых, готовы пожертвовать даже приемом пищи.

В эксперименте задействовали 50 домашних кошек и животных из приютов, за которыми специалисты наблюдали в течение нескольких часов.

Как выяснилось, 50% кошек предпочли взаимодействие с социальным раздражителем, в лице которого выступает человек, даже в случае если у них был прямой выбор между взаимодействием с ним или другим занятием, например, приемом пищи или игрой с любимым предметом.
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