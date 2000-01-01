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Легендарные Oasis могут `очень скоро` воссоединиться | Фото:01.03 04:20   MIGnews.com

Легендарные Oasis могут "очень скоро" воссоединиться

Рок-музыкант Лиам Галлахер заявил о "очень скором" воссоединении легендарной группы Oasis. Об этом сообщает Sky News. Группа распалась в 2009 году из-за ссоры братьев Галлахеров, Лиама и Ноэля - основателей коллектива.

В интервью с изданием NME, Лиам сказал: "Это случится, поверьте мне - это случится очень скоро, потому что он (Ноэль) жадный и любит деньги, и он знает, что это должно произойти в ближайшее время или не произойдет никогда."

Музыкант добавил, что они получили предложение в 100 миллионов фунтов стерлингов (129 миллионов долларов США) ранее в этом месяце.

Ноэль Галлахер в свою очередь отверг это заявление, сказав, что не получал подобного предложения. По его словам, это всего лишь "пиар-ход брата".

Лиам, в свою очередь, объяснил, что деньги предлагаются за мировое турне, а не за запись новых песен. Однако он не будет против сделать еще один альбом Oasis.


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