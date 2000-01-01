Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Отиева хочет спокойно дожить благородную жизнь 29.01 09:33   MIGnews.com

Отиева об алкоголизме: дайте мне дожить спокойно

61-летняя Ирина Отиева в интервью рассказала о том, как потеряла интерес к жизни и работе. СМИ связали это с алкогольной зависимостью: певица неряшливо, у нее было опухшее лицо.

Ведущий Андрей Малахов во время выпуска "Прямого эфира" сказал, что джазовую певицу надо спасать от алкогольной зависимости.

Ирина Отиева возмущена тем, что ее снимали скрытой камерой. А внешний вид был ее "не очень" из-за простуды. Некоторые знакомые Ирины советовали ей подать в суд на журналистов, ведь та их душевно приняла, а они с ней так поступили.

Певица сказала, что не станет подавать в суд на Малахова, ведь такие эфиры организовывают ради пиара!

Ирина хочет абстрагироваться, чтобы ее никто не трогал. Стоит отметить, что мама и дочь Ирины очень расстроились произошедшим.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:41
"Трансфер Арабского Треугольника - дикий расизм"
09:28
Вирус-убийца из Китая добрался до ОАЭ
09:11
В Южной Флориде найдены тела трех женщин: ребенок пропал
08:55
Египет: мирный план Трампа нужно "тщательно" изучить
08:32
"Мандельблитт растоптал кровь жертв террора"
08:06
Какие страны поддержали мирный план Трампа
07:41
Дочь Сулеймани встретилась с Насраллой
07:31
Китайский коронавирус: 132 умерших, около 6 тыс зараженных
07:29
Джальджулию и Умм эль-Фахм передадут "Палестине"
07:02
34 дня в Амазонии: женщина с детьми заблудилась в джунглях
07:01
"В воскресенье суверенитет распространят на территории"
06:29
Барби выпустят модели лысых кукол
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:11
В Windows 10 добавили функцию звонков на смартфоны
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus