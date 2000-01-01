29.01 09:33 MIGnews.com

Отиева об алкоголизме: дайте мне дожить спокойно

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61-летняя Ирина Отиева в интервью рассказала о том, как потеряла интерес к жизни и работе. СМИ связали это с алкогольной зависимостью: певица неряшливо, у нее было опухшее лицо.Ведущий Андрей Малахов во время выпуска "Прямого эфира" сказал, что джазовую певицу надо спасать от алкогольной зависимости.Ирина Отиева возмущена тем, что ее снимали скрытой камерой. А внешний вид был ее "не очень" из-за простуды. Некоторые знакомые Ирины советовали ей подать в суд на журналистов, ведь та их душевно приняла, а они с ней так поступили.Певица сказала, что не станет подавать в суд на Малахова, ведь такие эфиры организовывают ради пиара!Ирина хочет абстрагироваться, чтобы ее никто не трогал. Стоит отметить, что мама и дочь Ирины очень расстроились произошедшим.