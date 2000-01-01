29.01 20:27 MIGnews.com
"Симпсоны" предсказали коронавирус ещё в 1993 году
Знаменитый мультсериал "Симпсоны" в очередной раз "предсказал" будущее.
За эфирные годы проект не раз так или иначе предсказал большинство значимых событий новейшей мировой истории. В этот раз пользователи сети обратили внимание на 21 эпизод 4 сезона мультсериала.
По сюжету в город Спрингфилд, где живут главные герои, приходят посылки из Азии, которые поражены гриппом.
Пользователи сети сразу же провели параллель с ныне бушующим китайским коронавирусом. Хоть в мультфильме посылка пришла из Японии, Осака, но эпизод все же вызвал немалый переполох в социальных сетях.
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