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Лукашенко спел песню из сериала `Ведьмак` 29.01 21:10   MIGnews.com

Лукашенко спел песню из сериала "Ведьмак"

В декабре прошлого года вышел долгожданный сериал "Ведьмак", который уже установил рекорд, как самый просматриваемый сериал Netflix.

Самым запоминающимся фрагментом сериала стала песня барда Лютика "Ведьмаку заплатите чеканной монетой", которая вызвала огромную волну новых шуток, карикатур и каверов на нее.

Один умелец при помощи монтажа и специальной программы вдохнул новую жизнь в эту и без того нашумевшую композицию. Вложив колоссальное количество сил и времени, мастер монтажа заставил президента Беларуси спеть главный хит этой зимы.

Видеозапись состоит из фрагментов публичных выступлений Лукашенко, что выглядит очень забавно.




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