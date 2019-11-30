Еврейские общины Германии, Румынии, Португалии.
Не упустите свой шанс получить гражданство ЕС по корням, пока эти страны не ввели языковой экзамен!
Германия
Евреи появились на территории Германии ещё в поздне-римский период, и селились на берегах Рейна, назвав эти места Ашкеназом, что впоследствии и дало имя всему европейскому еврейству (Ашкеназим). В X веке была основана первая йешива в Майнце. В Германии жил и учил величайший комментатор Торы Раши и создатель Голема раввин и учёный Махараль. В 1034 году была построена синагога в Вормсе, и там же в 1096 году состоялся первый погром… История Германии говорит и о периодах ужасающего антисемитизма, и о временах "благополучия" евреев. Именно в Германии в 18-ом веке зародилось движение Хаскала, которое возглавил М. Мендельсон.
После объединения Германии в 1870-ом году евреи постепенно стали получать все гражданские права, а затем и избирались депутатами Рейхстага. Многие евреи занимали видные места в экономической и политической жизни страны. Величайшая в истории иудейская община дала миру много славных имён. Писатели Э. Людвиг и Л. Фейхтвангер, гениальный поэт Генрих Гейне, и конечно же "основатели нового мира" философ Карл Маркс и физик Альберт Эйнштейн. Подъём национализма и радикализма привёл к власти в Германии Гитлера в 1933-ем году и к Катастрофе европейского еврейства…
Созданное в 1949-ом году новое германское демократическое государство начало постепенно не только выплачивать репарации жертвам Катастрофы по всему миру, но и открыло свои двери для новых еврейских граждан. Сегодня в Германии насчитывается около 150 тысяч евреев.
Румыния
Первое упоминание о евреях в Румынии относится к XII-ому веку. А В XIV-ом господари Валахии и Молдовы пригласили к себе жить евреев из Венгрии, Польши и Германии. А в XVI веке в Румынии селились сефарды, приезжавшие из Болгарии, Греции и др. балканских стран, завоёванных турками.
Еврейская община Румынии знала разные периоды в своей истории. Румыния была единственной страной Варшавского пакта, которая не разорвала дипломатические отношения с Израилем после Шестидневной войны 1967-ого года. В Румынии периода Чаушеску была достаточно активная еврейская жизнь и не существовало государственного антисемитизма, как в других социалистических странах.
Сегодня немногочисленная еврейская община в Румынии постоянно увеличивает свою численность за счёт получателей двойного гражданства.
Португалия
Первые упоминания о евреях в современной Португалии относятся к VI веку. Завоевание Пиренейского полуострова арабами в VIII веке позволило евреям создать уникальную, возможно самую образованную в истории, иудейскую общину на территории современных Испании и Португалии.
Процветание еврейской общины, которая дала миру и еврейству Хасдая Ибн Шапрута, Йегуду Галеви, Ибн Гвироля, Рамбама и Рамбана, закончилось с победой Реконкисты и изгнанием евреев из Испании и Португалии в конце XV века. О былом величии португальского еврейства свидетельствует сегодня бывший еврейский квартал Лиссабона Алфама.
Марраны (вынужденные под страхом смерти креститься иудеи) были и среди пиратов Карибского моря, и среди основателей современной Бразилии, Кубы и других латиноамериканских стран.
Величественная португальская синагога в Амстердаме и труды философа Спинозы, премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, подвижническая деятельность Монтефиоре и даже неповторимый Париж на картинах великого художника-сефарда Камиля Писарро – всё это свидетельства уникальной истории португальского еврейства.
В период ВМВ Португалия оставалась практически единственной лазейкой, благодаря которой десятки тысяч европейских евреев спаслись от Холокоста.
И сегодня, в рамках восстановления исторической справедливости, в 2006-ом году в Лиссабоне на площади Сан-Домингуш был водружён Мемориал Толерантности, состоящий из двух мраморных монументов, один из которых подарен католической церковью, а другой – еврейской общиной, эпитафия на 34 языках гласит "Лиссабон – город терпимости".
В 2015-ом году Португалия приняла закон, дающий право на получение португальского, а, следовательно, и европейского, гражданства потомкам португальских евреев.
В Израиле живёт большое число выходцев из разных государств, и большая их часть может претендовать на гражданство многих государств ЕС.
Не откладывайте на потом получение Паспорта Евросоюза – Румынии, Португалии, Германии и других стран – “по предкам”, поскольку в этих странах ожидается введение языкового теста!
Более подробно об основаниях на получение гражданства этих государств:
Румынии - Закон № 21/1991г. “О гражданстве Румынии”, статья 11 даёт право на получение румынского паспорта всем, чьи предки были румынскими гражданами. Он также предоставляет это право потомкам выходцев из Великой Румынии (до её распада в 1940 году), которая включала Бессарабию, Северную Буковину (ныне в составе Украины) и почти всю территорию современной Молдавии, за исключением Приднестровья (но охватывая г.Бендеры).
Португалия – Закон 30-А/2015 содержит в себе положение, предоставляющее потомкам португальских сефардов право на гражданство этого государства. Конец 15-го века был отмечен изгнанием евреев с Иберийского полуострова. Многие сефарды мигрировали в Восточную Европу, где они в некоторой степени смешались с ашкеназами. С той поры во всех евреях есть часть сефардской крови (в это число входят и ашкеназы). Генеалоги нашего агентства в большинстве случаев способны доказать вашу связь с древней сефардской общиной. Для начала мы проводим проверку, по итогам которой делаем вывод , подходите ли Вы для данной программы.
Германия – статья 116(2) Конституции Германии предоставляет право на получение гражданства "по корням", если Ваши предки потеряли немецкое гражданство за период с 30.01.1933 до 08.05.1945 г.г, в результате нацистского притеснения, на основе политических, религиозных или этнических репрессий.
Мы не приглашаем Вас покинуть Израиль. Напротив, мы предлагаем Вам дополнительную опцию – гражданство ЕС! Европейский паспорт – это Ваша Гарантия и “подушка безопасности” в нашей напряжённой жизни, это надёжное будущее для Вас и Ваших детей, это шанс жить, строить карьеру и учиться в странах ЕС, которая будет дана Вам и вашим детям! И лучше реализовать эту возможность раньше, пока не стало слишком поздно!
В ближайшее время мы предоставим Вам большое число новых опций помощи восстановлении гражданства Евросоюза по предкам в Центральной и Восточной Европе – Австрия, Болгария, Словакия, Венгрия, Чехия и др.
Мы также предоставляем программы получения ПМЖ в Канаде (в их числе – при помощи обучения в этой стране).
В парламентах государств ЕС уже происходят дискуссии о принятии правил экзамена по языку для подающих на гражданство по праву наследования, и тот, кто подаёт документы сейчас, сможет получить гражданство до введения языковой аттестации.
Гражданство ЕC для израильтян по предкам - Румынии, Португалии, Германии, Польши, Литвы, Латвии и др.
ПМЖ в Канаде
Браки для израильтян за границей
Получение документов из стран бывшего СССР (от 1000 шек.)
С нами у Вас получится!