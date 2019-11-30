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Не упустите свой шанс получить гражданство ЕС 29.01 12:07   MIGnews.com

Не упустите свой шанс получить гражданство ЕС

Еврейские общины Германии, Румынии, Португалии.
Не упустите свой шанс получить гражданство ЕС по корням, пока эти страны не ввели языковой экзамен!

Германия

Евреи появились на территории Германии ещё в поздне-римский период, и селились на берегах Рейна, назвав эти места Ашкеназом, что впоследствии и дало имя всему европейскому еврейству (Ашкеназим). В X веке была основана первая йешива в Майнце. В Германии жил и учил величайший комментатор Торы Раши и создатель Голема раввин и учёный Махараль. В 1034 году была построена синагога в Вормсе, и там же в 1096 году состоялся первый погром… История Германии говорит и о периодах ужасающего антисемитизма, и о временах "благополучия" евреев. Именно в Германии в 18-ом веке зародилось движение Хаскала, которое возглавил М. Мендельсон.

После объединения Германии в 1870-ом году евреи постепенно стали получать все гражданские права, а затем и избирались депутатами Рейхстага. Многие евреи занимали видные места в экономической и политической жизни страны. Величайшая в истории иудейская община дала миру много славных имён. Писатели Э. Людвиг и Л. Фейхтвангер, гениальный поэт Генрих Гейне, и конечно же "основатели нового мира" философ Карл Маркс и физик Альберт Эйнштейн. Подъём национализма и радикализма привёл к власти в Германии Гитлера в 1933-ем году и к Катастрофе европейского еврейства…
Созданное в 1949-ом году новое германское демократическое государство начало постепенно не только выплачивать репарации жертвам Катастрофы по всему миру, но и открыло свои двери для новых еврейских граждан. Сегодня в Германии насчитывается около 150 тысяч евреев.

Румыния

Первое упоминание о евреях в Румынии относится к XII-ому веку. А В XIV-ом господари Валахии и Молдовы пригласили к себе жить евреев из Венгрии, Польши и Германии. А в XVI веке в Румынии селились сефарды, приезжавшие из Болгарии, Греции и др. балканских стран, завоёванных турками.
Еврейская община Румынии знала разные периоды в своей истории. Румыния была единственной страной Варшавского пакта, которая не разорвала дипломатические отношения с Израилем после Шестидневной войны 1967-ого года. В Румынии периода Чаушеску была достаточно активная еврейская жизнь и не существовало государственного антисемитизма, как в других социалистических странах.

Сегодня немногочисленная еврейская община в Румынии постоянно увеличивает свою численность за счёт получателей двойного гражданства.

Португалия

Первые упоминания о евреях в современной Португалии относятся к VI веку. Завоевание Пиренейского полуострова арабами в VIII веке позволило евреям создать уникальную, возможно самую образованную в истории, иудейскую общину на территории современных Испании и Португалии.
Процветание еврейской общины, которая дала миру и еврейству Хасдая Ибн Шапрута, Йегуду Галеви, Ибн Гвироля, Рамбама и Рамбана, закончилось с победой Реконкисты и изгнанием евреев из Испании и Португалии в конце XV века. О былом величии португальского еврейства свидетельствует сегодня бывший еврейский квартал Лиссабона Алфама.

Марраны (вынужденные под страхом смерти креститься иудеи) были и среди пиратов Карибского моря, и среди основателей современной Бразилии, Кубы и других латиноамериканских стран.

Величественная португальская синагога в Амстердаме и труды философа Спинозы, премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли, подвижническая деятельность Монтефиоре и даже неповторимый Париж на картинах великого художника-сефарда Камиля Писарро – всё это свидетельства уникальной истории португальского еврейства.

В период ВМВ Португалия оставалась практически единственной лазейкой, благодаря которой десятки тысяч европейских евреев спаслись от Холокоста.
И сегодня, в рамках восстановления исторической справедливости, в 2006-ом году в Лиссабоне на площади Сан-Домингуш был водружён Мемориал Толерантности, состоящий из двух мраморных монументов, один из которых подарен католической церковью, а другой – еврейской общиной, эпитафия на 34 языках гласит "Лиссабон – город терпимости".

В 2015-ом году Португалия приняла закон, дающий право на получение португальского, а, следовательно, и европейского, гражданства потомкам португальских евреев.

В Израиле живёт большое число выходцев из разных государств, и большая их часть может претендовать на гражданство многих государств ЕС.
Не откладывайте на потом получение Паспорта Евросоюза – Румынии, Португалии, Германии и других стран – “по предкам”, поскольку в этих странах ожидается введение языкового теста!

Более подробно об основаниях на получение гражданства этих государств:

Румынии - Закон № 21/1991г. “О гражданстве Румынии”, статья 11 даёт право на получение румынского паспорта всем, чьи предки были румынскими гражданами. Он также предоставляет это право потомкам выходцев из Великой Румынии (до её распада в 1940 году), которая включала Бессарабию, Северную Буковину (ныне в составе Украины) и почти всю территорию современной Молдавии, за исключением Приднестровья (но охватывая г.Бендеры).

Португалия – Закон 30-А/2015 содержит в себе положение, предоставляющее потомкам португальских сефардов право на гражданство этого государства. Конец 15-го века был отмечен изгнанием евреев с Иберийского полуострова. Многие сефарды мигрировали в Восточную Европу, где они в некоторой степени смешались с ашкеназами. С той поры во всех евреях есть часть сефардской крови (в это число входят и ашкеназы). Генеалоги нашего агентства в большинстве случаев способны доказать вашу связь с древней сефардской общиной. Для начала мы проводим проверку, по итогам которой делаем вывод , подходите ли Вы для данной программы.

Германия – статья 116(2) Конституции Германии предоставляет право на получение гражданства "по корням", если Ваши предки потеряли немецкое гражданство за период с 30.01.1933 до 08.05.1945 г.г, в результате нацистского притеснения, на основе политических, религиозных или этнических репрессий.

Мы не приглашаем Вас покинуть Израиль. Напротив, мы предлагаем Вам дополнительную опцию – гражданство ЕС! Европейский паспорт – это Ваша Гарантия и “подушка безопасности” в нашей напряжённой жизни, это надёжное будущее для Вас и Ваших детей, это шанс жить, строить карьеру и учиться в странах ЕС, которая будет дана Вам и вашим детям! И лучше реализовать эту возможность раньше, пока не стало слишком поздно!

В ближайшее время мы предоставим Вам большое число новых опций помощи восстановлении гражданства Евросоюза по предкам в Центральной и Восточной Европе – Австрия, Болгария, Словакия, Венгрия, Чехия и др.

Мы также предоставляем программы получения ПМЖ в Канаде (в их числе – при помощи обучения в этой стране).

В парламентах государств ЕС уже происходят дискуссии о принятии правил экзамена по языку для подающих на гражданство по праву наследования, и тот, кто подаёт документы сейчас, сможет получить гражданство до введения языковой аттестации.

Консалтинговое агентство в Израиле A.R.IMMIGREALTY
052-569-65-80/ WhatsApp, Звонок из-за границы + 972 (52) 569-65-80
abindersam@gmail.com, www.ec-passport.co.il , https://www.facebook.com/ARImmigrealty/

Гражданство ЕC для израильтян по предкам - Румынии, Португалии, Германии, Польши, Литвы, Латвии и др.
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