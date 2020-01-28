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Блумберг поздоровался с собакой, пожав ей морду 30.01 20:40   MIGnews.com

Блумберг поздоровался с собакой, пожав ей морду

Забавный эпизод произошел с участием кандидата в президенты США Майкла Блумберга. Миллиардер встречался с избирателями.

В какой-то момент он пожал руку мужчине. Рядом находилась собака. С ней политик решил тоже поздороваться, но вместо лапы пожал животному морду.

Кандидат в президенты явно не боялся укуса, хотя кончики пальцев оказались прямо в пасти радостной собаки. Несмотря на такое обращение, животное не перестало вилять хвостом. Видео произошедшего опубликовала журналистка CBS News Николь Сганга.



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