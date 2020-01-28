30.01 20:40 MIGnews.com

Блумберг поздоровался с собакой, пожав ей морду

Mike Bloomberg just lost the dog vote. pic.twitter.com/z11u7U5DBj — The Daily Wire (@realDailyWire) January 28, 2020

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Забавный эпизод произошел с участием кандидата в президенты США Майкла Блумберга. Миллиардер встречался с избирателями.В какой-то момент он пожал руку мужчине. Рядом находилась собака. С ней политик решил тоже поздороваться, но вместо лапы пожал животному морду.Кандидат в президенты явно не боялся укуса, хотя кончики пальцев оказались прямо в пасти радостной собаки. Несмотря на такое обращение, животное не перестало вилять хвостом. Видео произошедшего опубликовала журналистка CBS News Николь Сганга.