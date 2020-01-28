Блумберг поздоровался с собакой, пожав ей морду

Забавный эпизод произошел с участием кандидата в президенты США Майкла Блумберга. Миллиардер встречался с избирателями.
В какой-то момент он пожал руку мужчине. Рядом находилась собака. С ней политик решил тоже поздороваться, но вместо лапы пожал животному морду.
Кандидат в президенты явно не боялся укуса, хотя кончики пальцев оказались прямо в пасти радостной собаки. Несмотря на такое обращение, животное не перестало вилять хвостом. Видео произошедшего опубликовала журналистка CBS News Николь Сганга.