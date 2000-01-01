29.01 10:42 MIGnews.com

Россияне шокированы фотографиями мужа Заворотнюк

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Супруг больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев все чаще выступает в ледовых шоу жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки.В ВКонтакте опубликован снимок, где Чернышев не похож сам на себя: фигурист позирует с осветленными волосами и гладко выбритым лицом, а рядом с ним фигуристка Наоми Ланг.В сети стали активно обсуждать внешний вид Чернышева, соответственно новая волна о нынешнем состоянии Заворотнюк в поднялась снова.