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Россияне шокированы фотографиями мужа Заворотнюк 29.01 10:42   MIGnews.com

Россияне шокированы фотографиями мужа Заворотнюк

Супруг больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев все чаще выступает в ледовых шоу жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки.

В ВКонтакте опубликован снимок, где Чернышев не похож сам на себя: фигурист позирует с осветленными волосами и гладко выбритым лицом, а рядом с ним фигуристка Наоми Ланг.

В сети стали активно обсуждать внешний вид Чернышева, соответственно новая волна о нынешнем состоянии Заворотнюк в поднялась снова.


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