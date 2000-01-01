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Стилисты из глянца `причесали и переодели` Трампа. Видео 29.01 23:21   MIGnews.com

Стилисты из глянца "причесали и переодели" Трампа. Видео

В то время, пока либералы критикуют политические решения американского президента, называя его едва ли не тираном, стилисты решили пройтись по вкусу Дональда Трампа в одежде. А если быть точнее, то по его отсутствию.

Авторитетное мужское издание GQ раскритиковало манеру Трампа одеваться, назвав его главные недостатки: смешную прическу, перебор с автозагаром, чересчур большой галстук, а также мешковатый пиджак и брюки.

Кроме того, эксперты от моды показали свое видение того, как подобает одеваться лидеру мощнейшего государства в мире. Видео с метаморфозами 45-президента США было опубликовано на странице журнала в соцсети и YouTube.



Эксперты из GQ провели ликбез по мужскому стилю, "надев" на президента костюм по размеру, подравняв манжеты рубашки и подобрав узкий галстук в ином тоне с зажимом и грудным платком в тон. С новой прической и естественным тоном лица Дональд Трамп превратился в элегантного джентльмена и даже стал чем-то похож на одного из своих предшественников - 40-го президента США Рональда Рейгана.
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