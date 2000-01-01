Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Миллионер за бесплатно дает свою квартиру за $150 тысяч 29.01 19:23   MIGnews.com

Миллионер за бесплатно дает свою квартиру за $150 тысяч

В то время, как для израильтян квартирный вопрос является одним из самых насущных, миллионер Марко Робинсон готов безвозмездно отдать квартиру, расположенную в британском городе Престон, графство Ланкашир.

Как указано на его сайте, Робинсон – личность достаточно многогранная. Он и ресторатор, и филантроп, и диджей, и актер, и даже модель. Кроме того, недавно он выпустил книгу "Гарантии финансовой свободы". Как можно догадаться, человек он небедный, и на сайт Mirror отмечается, что всего Робинсону принадлежат 150 квартир по всему миру.

"Люди, которых я хочу видеть живущими в этой квартире, должны нуждаться в доме, нуждаться в убежище и безопасности. Они должны остро нуждаться в ком-то, кто бы помог им выбраться из порочного круга. И я уверен, что, получив квартиру, они смогут наладить свою жизнь", - цитирует его издание.

Отмечается, что квартира в Престоне полностью меблирована и ее стоимость 120 тысяч фунтов (около 150 тысяч долларов) полностью выплачена. Кроме самой квартиры, благотворитель готов платить налог на собственность вместо ее новых владельцев столько, сколько понадобится.

По его словам, к такому шагу его подтолкнула гражданская ответственность – осознание того, что местное население не может позволить себе купить отдельное житель и даже после 30 лет люди вынуждены жить с родителями.

"Однажды мне нужна была помощь и я получил ее от людей, от которых совершенно этого не ожидал. Они помогли мне поверить в себя … Теперь я хочу дать что-нибудь взамен – так, как когда-то дали шанс мне самому", - утверждает он.

Мужчина надеется, что его поступок станет примером и для других сильных мира сего.

К кандидатам на получения квартиры у Робинсона лишь 2 требования – совершеннолетие и привести не менее двух причин, почему именно они заслуживают стать обладателями жилья. Счастливчика он обещает определить в четверг, 2 февраля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:37
Нетаниягу: Посольства всех стран должны быть в Иерусалиме
18:09
В Техасе сожгли мечеть после запрета на въезд мусульман
17:32
Яалон дал свидетельства против Нетаниягу
16:47
Магазины в субботу: Либерман против Дери
16:28
Мать раненого в Мигдаль: не было ничего подозрительного
15:49
"Россия и США разгромят ISIS за месяц"
15:48
Аюба Кара критикуют за то, что зарезал овец
15:13
Британия превратилась в вассала США
14:22
За выходные уровень Кинерета поднялся на 30 см
13:41
Родители убитой в Мигдаль: все было спланировано заранее
13:31
Рианна: Трамп - аморальная свинья
13:12
На выкуп израильтянина, воевавшего с ISIS, собирают деньги
12:38
Доклад о провалах во время “Нерушимой Скалы” опубликуют
12:24
Убийца в Мигдаль просит прощения у Господа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus