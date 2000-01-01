29.01 19:23 MIGnews.com

Миллионер за бесплатно дает свою квартиру за $150 тысяч

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В то время, как для израильтян квартирный вопрос является одним из самых насущных, миллионер Марко Робинсон готов безвозмездно отдать квартиру, расположенную в британском городе Престон, графство Ланкашир.Как указано на его сайте, Робинсон – личность достаточно многогранная. Он и ресторатор, и филантроп, и диджей, и актер, и даже модель. Кроме того, недавно он выпустил книгу "Гарантии финансовой свободы". Как можно догадаться, человек он небедный, и на сайт Mirror отмечается, что всего Робинсону принадлежат 150 квартир по всему миру."Люди, которых я хочу видеть живущими в этой квартире, должны нуждаться в доме, нуждаться в убежище и безопасности. Они должны остро нуждаться в ком-то, кто бы помог им выбраться из порочного круга. И я уверен, что, получив квартиру, они смогут наладить свою жизнь", - цитирует его издание.Отмечается, что квартира в Престоне полностью меблирована и ее стоимость 120 тысяч фунтов (около 150 тысяч долларов) полностью выплачена. Кроме самой квартиры, благотворитель готов платить налог на собственность вместо ее новых владельцев столько, сколько понадобится.По его словам, к такому шагу его подтолкнула гражданская ответственность – осознание того, что местное население не может позволить себе купить отдельное житель и даже после 30 лет люди вынуждены жить с родителями."Однажды мне нужна была помощь и я получил ее от людей, от которых совершенно этого не ожидал. Они помогли мне поверить в себя … Теперь я хочу дать что-нибудь взамен – так, как когда-то дали шанс мне самому", - утверждает он.Мужчина надеется, что его поступок станет примером и для других сильных мира сего.К кандидатам на получения квартиры у Робинсона лишь 2 требования – совершеннолетие и привести не менее двух причин, почему именно они заслуживают стать обладателями жилья. Счастливчика он обещает определить в четверг, 2 февраля.