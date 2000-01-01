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Шири Маймон заболела свиным гриппом 28.12 18:40   MIGnews.com

Шири Маймон заболела свиным гриппом

Израильская поп-звезда Шири Маймон отменила концерт после того, как врачи поставили ей диагноз свиной грипп.

Маймон написала на своей страничке в Instagram: “Я болею уже больше недели, и вчера у меня диагностировали свиной грипп - так это называется.  Это распространенная болезнь этой зимой, и в моем случае она сопровождается серьезными осложнениями”.

Позднее певица сообщила, что также болеют ее дети и она вынуждена отменить представление: “Я очень извиняюсь, но я вынуждена отменить заранее объявленное представление, билеты на которое были распроданы. Я извиняюсь перед моими почитателями и обещаю - очень скоро буду снова с вами”.


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