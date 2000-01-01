29.12 02:44 MIGnews.com

Семья Заворотнюк оскорбилась из-за обвинений в симуляции

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Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, на болезни которой наживаются мошенники и папараци, резко высказалась на тему слухов, будто бы актриса не болеет раком.Таким поступком родные в очередной раз подтвердили информацию об онкологическом заболевании.Близкие звезды опубликовали на официальной странице в Instagram скриншот новости, которую распространили российские СМИ, в которой журналисты утверждают, что актриса не больна раком."Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака. Таким, как вы, не подают руки. С такими, как вы, стыдно общаться, работать, даже просто быть знакомым. После таких, как вы, хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам. И как в детском стишке про переходящую икоту и Федота, пусть с объекта вашего пристального внимания все придет к вам", - обратились родные актрисы к журналисту.