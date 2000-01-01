29.12 04:53 MIGnews.com

Назван популярнейший запрос в поисковике перед новым годом

searches for 'should i break up with my boyfriend?' surging right now pic.twitter.com/3zVc63WGww — Max Benwell (@Max_Benwell) 27 декабря 2016 г.

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"Как порвать с любимым?" Такой вопрос оказался одним из наиболее популярных к интернет-поисковику Google в преддверии новогодних праздников. При этом наиболее частая разновидность этого запроса: "Стоит ли порвать с парнем?", пишет Mirror.Авторы издания в шутку отмечают, "если вы чей-то парень, будьте начеку!".В частности, на популярность запросов о разрыве отношений с молодым человеком обратил внимание пользователь Twitter Макс Бенвелл.Журналисты Mirror решили проверить, какие ответы дает Google на этот вопрос.- Если вы проводите на работе, с друзьями или у телевизора больше времени, чем со своим партнером, это тревожный знак.- Его привычки, с которыми вы раньше мирились, начинают сводить вас с ума.- Чтобы вы ни говорили, говорите это громко", – советуют на одном из сайтов.По мнению авторов издания, эти признаки ни о чем не говорят, потому что с такими чувствами сталкивался каждый, кто когда-либо состоял в отношениях. Причем, на разных их стадиях.Авторы издания решили поискать информацию о признаках разваливающихся отношений на сайтах, отличных от Google, однако те выдали еще большие глупости."Даже если вас готовятся бросить, можете утешить себя тем, что ответ на вопрос, стоит ли это делать и как именно, крайне сложно найти в Интернете", – отмечают сотрудники издания.