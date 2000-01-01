Назван популярнейший запрос в поисковике перед новым годом
"Как порвать с любимым?" Такой вопрос оказался одним из наиболее популярных к интернет-поисковику Google в преддверии новогодних праздников. При этом наиболее частая разновидность этого запроса: "Стоит ли порвать с парнем?", пишет Mirror.
Авторы издания в шутку отмечают, "если вы чей-то парень, будьте начеку!".
В частности, на популярность запросов о разрыве отношений с молодым человеком обратил внимание пользователь Twitter Макс Бенвелл.
Журналисты Mirror решили проверить, какие ответы дает Google на этот вопрос.
- Если вы проводите на работе, с друзьями или у телевизора больше времени, чем со своим партнером, это тревожный знак.
- Его привычки, с которыми вы раньше мирились, начинают сводить вас с ума.
- Чтобы вы ни говорили, говорите это громко", – советуют на одном из сайтов.
По мнению авторов издания, эти признаки ни о чем не говорят, потому что с такими чувствами сталкивался каждый, кто когда-либо состоял в отношениях. Причем, на разных их стадиях.
Авторы издания решили поискать информацию о признаках разваливающихся отношений на сайтах, отличных от Google, однако те выдали еще большие глупости.
"Даже если вас готовятся бросить, можете утешить себя тем, что ответ на вопрос, стоит ли это делать и как именно, крайне сложно найти в Интернете", – отмечают сотрудники издания.