28.12 23:15 MIGnews.com
В Китае установили гигантского Трампа-петуха
В китайском городском округе Тайюань установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа.
Как сообщает CNN, птица с "фирменной" прической американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии Года Петуха.
Заказчиком статуи является компания-владелец торгового комплекса. В будущем планируется выпуск целой серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.
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