28.12 23:15 MIGnews.com

В Китае установили гигантского Трампа-петуха

A mall in China has erected a statue reimagining Donald Trump as a giant rooster: https://t.co/NzPvfhFp5s pic.twitter.com/9cmaxiEnDx — CNN (@CNN) December 28, 2016

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В китайском городском округе Тайюань установили статую петуха, похожего на избранного президента США Дональда Трампа.Как сообщает CNN, птица с "фирменной" прической американского политика появилась рядом с одним из торговых центров в преддверии Года Петуха.Заказчиком статуи является компания-владелец торгового комплекса. В будущем планируется выпуск целой серии тематических продуктов и маленьких копий похожего на Трампа петуха.