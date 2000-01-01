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Вейп-весна 2017 28.12 18:07   MIGnews.com

Вейп-весна 2017

Вейпинг в России ― явление новое и необычное. Курение электронных сигарет, а если быть точнее, «парение», за два года превратилось из способа минимизировать вред от курения табака в целую субкультуру со своими сообществами, сленгом и, конечно-же, мероприятиями.

В США — мировой родине вейпинга — шоу-выставки проходят ежегодно по всей стране, и обладают размахом, не уступающим известным авто-салонам. В России первыми за идею проведения вейп-шоу взялась команда BABYLON VAPE.

В конце 2015 года под крышей арены Studio Live в Москве прошло первое в стране собрание любителей ароматного пара и больших облаков под названием РУССКИЙ ВЕЙП. На выставку собрались крупнейшие игроки отечественной вейп-индустрии и сотни пользователей электронных сигарет.

Осень 2016 года ознаменовалась уже третьим по счету РУССКИМ ВЕЙПОМ. Посетители всех трех выставок не могли не обратить внимания насколько стремительно вырос рынок не только в качественном, но и в количественном масштабе: РУССКИЙ ВЕЙП III уже с трудом помещался гигантское пространство клуба Tesla 4000. После второй выстовке, проведенной на той же площадке, количество стендов-участников выросло в разы. На мероприятие съехались производители со всего мира, чтобы лично продемонстрировать публике свои новинки. Ведь русский вейп-рынок стал одним из самых обширных во всем мире.

Не отставали и отечественные производители: множество новых компаний со всех уголков России представляли и продавали свою продукцию всем заинтересованным. Размах ассортимента был сдобрен музыкальной программой, семинарами и лекциями, конкурсами, соревнованиями, и, конечно же, щедрыми подарками.

На волне революции индустрии BABYLON VAPE уже готовит четвёртую часть РУССКОГО ВЕЙПА к апрелю 2017 года. Ну а сейчас, в канун Нового года, они зовут вас в свои магазины, чтобы лично показать достижения отечественного вейп-продакшна.

Здесь вы найдете новые устройства для парения, свежайшие жидкости от лучших производителей. А также, специально к празднику, команда BABYLON VAPE подготовила готовые наборы из топовых девайсов и аксессуаров 2016 года.

С такими комплектами перейти на пар не составить труда даже вашей бабушке, а опытные консультанты помогут словом и делом всем нуждающимся.
Готовьтесь к зиме летом, а к весне РУССКОГО ВЕЙПА зимой!

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