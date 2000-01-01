Где покататься на коньках в Москве?

Вступив в свои права, зима предлагает массу развлечений на открытом воздухе, и одно из них — катание на коньках.
Научиться устойчиво стоять на коньках можно уже на первом занятии, выделывать пируэты — спустя 3-5 тренировок. Живете в Москве и хотите приобщиться к этому полезному и приятному зимнему занятию? Тогда читайте ниже о тех местах, где можно отлично покататься.
Парк Горького. Каток работает с 10:00 до 23:00 ежедневно, кроме понедельника. Здесь можно арендовать шкафчик, воспользоваться заточкой лезвий, взять напрокат хоккейные коньки, фигурные коньки, воспользоваться услугами тренера. ВАЖНО! Залог за пару коньков составляет 1000 рублей.
1. Сокольники. Каток с искусственным льдом, который официально открыт с 26 ноября 2016 года. Площадь катка — 5400 м2, вход — платный и зависит от дня недели. Работает по сеансам продолжительностью 2 часа.
2. «Метеор». На территории катка действует уютное кафе, поэтому там можно согреться после продолжительного катания. Во второй половине дня кататься становится тесно, поэтому лучше приходить пораньше. Касса закрывается за час до окончания работы катка. Для пенсионеров вход бесплатный при предъявлении пенсионного удостоверения. В будние каток работает с 16:00, в выходные (пт-вс) — с 11:00. Дети младше 14 лет без сопровождения совершеннолетних лиц не допускаются.
3. ЛЕДО. Крытый каток — место не только для катания, но и для проведения новогодних торжеств, корпоративов и прочих торжеств. Каток оборудован теплыми раздевалками, кафе, камеры хранения, прокат коньков. Дети до 7 лет могут пройти на территорию катка со скидкой (200 рублей, вместо 300 рублей).
4. Каток в Крылатском. Крытый каток, на территории которого есть бесплатная стоянка, бесплатная камера хранения. Кассы работают за 1 час до начала сеансов и закрываются за 45 минут до окончания работы. Цена для взрослого — 400 рублей, для детей (до 18 лет) — 200 рублей.
5. Морозово. Здесь проводятся сеансы массового катания на коньках, узнать о времени проведения которых можно по телефону катка (лучше звонить день в день). Есть кафе с выходом на поле, удобные раздевалки. Цена входа — 400 рублей, массовое катание — 500 рублей.
Многие приобретают личные коньки, не желая брать их напрокат. И это верное решение, если вы планируете проводить много времени на катке. Изучить разнообразие моделей можно посмотреть на сайте http://priceok.ru, а также сравнить цены на выбранную модель в разных интернет-магазинах.