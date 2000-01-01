28.12 22:17 MIGnews.com

Богатейшие люди мира разбогатели в 2016 году на $237 млрд

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Богатейшие люди планеты по версии Bloomberg с начала года разбогатели на $237 млрд (5,7%), их суммарное состояние достигло $4,4 трлн, следует из данных Bloomberg Billionaires Index.Они выиграли преимущественно за счет изменений политического ландшафта, вызванного победой политиков-популистов в США и Европе, причем на протяжении года размер их состояния неоднократно изменялся, отмечает агентство."В целом, большинство клиентов выиграло от волатильности. 2016-й в итоге стал захватывающим годом для рисковых активов. Это довольно примечательно, учитывая каким было начало года", — сообщил директор по инвестициям отдела по обслуживанию самых состоятельных клиентов в UBS Wealth Management Саймон Смайлс.Первое место по темпам роста богатства занял Уоррен Баффет, чье состояние увеличилось за год на 19%, до $71,4 млрд. Это произошло благодаря повышению стоимости Berkshire Hathaway Inc. после неожиданной победы Трампа."2016 год больше определялся новостями, чем фундаментальными факторами", — считает Майкл Коул, президент Ascent Private Capital Management (управляет активами в размере $10 млрд). По его мнению, рынками в настоящее время управляет вера в то, что Трамп ослабит регулирование ряда экономических сфер в США.При этом в индивидуальном зачете первое место занял глава корпорации Microsoft Билл Гейтс — $91,5 млрд.Ранее сообщалось, что богатейшие люди планеты по версии Bloomberg потеряли $41 млрд после новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США.