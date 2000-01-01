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Как в Бахрейне арабы и евреи вместе Хануку отмечали. Видео 28.12 13:08   MIGnews.com

Зажигательные ханукальные танцы арабов с евреями в Бахрейне

В соцсетях набирает популярность видео довольно необычной картины – одетые в куфии арабы и ортодоксальные евреи, танцующие вместе под хасидскую музыку. Именно так в арабском королевстве Бахрейн праздновали начало Хануки в минувшую субботу, передают израильские СМИ.

Праздник был организован американским миллионером еврейского происхождения Лазером Шейнером, несмотря на то, что на 1,3 млн. населения Бахрейна проходится всего менее 50 евреев.



Стоит отметить, что на официальном уровне монарх Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа впервые отметил Хануку в 2015 году. Он объяснил это тем, что призыв к войне с терроризмом должен исходить от лидеров всех конфессий, заверив, что в его стране представители всех вероисповеданий живут без страха.

Видео совместных арабо-еврейских танцев вызвало немало одобрительных комментариев в соцсетях, пользователи которых увидели в этом способствование установлению мира и терпимости.

"Это потенциальное начало межрелигиозного и международного взаимопонимания и мира на Ближнем Востоке", - пишет один пользователь Facebook.

"Оттепель в отношениях любой арабской страной с Израилем является шагом в верном направлении", - уверен другой.

Третий же считает, что записанные кадры на видео как нельзя лучше демонстрируют успешное принятие убеждений совершенно разных людей.

Многие комментаторы пишут, что хотели бы такие наблюдать еврейско-арабские танцы не только в Бахрейне, но и в Дубае, Абу-Даби, Омане, Кувейте, Пакистане, Саудовской Аравии, Ираке или Ливане.

Однако не всем показанное пришлось по вкусу. ХАМАС назвал вечеринку "позорным зрелищем" и призвал Бахрейн "прекратить какой-либо вид нормализации отношений с сионистским врагом".
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