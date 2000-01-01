В период кризиса активность поиска работы возросла
Сегодня многие жители нашей страны испытали на себе жёсткую хватку кризисного периода, которая снизила общую платежеспособность, повысила безработицу и стала причиной общего падения спроса на товары и услуги. Определённое количество предприятий пошли на сокращение штата, а некоторые компании, не выдержав экономического прессинга, были вынуждены уйти с рынка. В результате многие специалисты остались без работы, что спровоцировало новую волну рекрутов, ищущих возможность заработка в Интернете.
Подавляющее большинство таких пользователей активно размещают свои резюме на различных площадках, пытаясь найти применение своим профессиональным способностям и талантам в обычном формате. Определённое количество граждан, отчаявшись найти хорошую работу в «наземных» компаниях, начинают исследовать различные варианты заработка в режиме онлайн. И, надо сказать, многим удаётся «зацепиться» за интересные перспективные темы, способные уже через месяц-другой обучения приносить неплохие доходы.
Талантливые учителя литературы, переводчики и филологи могут всегда рассчитывать на хорошие заказы в Сети, которые позволят не только пережить трудное время, но и открыть для себя принципиально новый способ заработка. Неплохим спросом пользуются услуги опытного бухгалтера, хорошо знакомого с программами 1С и готового работать «на удалёнке». Отлично вписываются в электронный рынок труда специалисты, знакомые с современными языками программирования. Практически сразу же находят себе применение дизайнеры, умеющие работать с основными графическими редакторами. Некоторые пробуют оценить различные партнёрские программы, где каждая популярная ссылка приносит небольшой доход. А лица с авантюрным складом характера зачастую выбирают рискованные способы заработка на известных валютных биржах.
Аналитики подчёркивают, что возможности Интернета как глобального работодателя возрастают именно в период экономических кризисов, когда граждане вынуждены искать альтернативные или дополнительные способы заработка. В результате во всех секторах удалённой работы быстро растёт конкуренция, что приводит к падению спроса и уменьшению стоимости услуг. Тем не менее, впечатляющий масштаб Всемирной Сети пока что позволяет «поглотить» миллионы жаждущих работать на дому. Однако в ближайшее время даже такой мощнейший ресурс может быть перенасыщен предложениями.