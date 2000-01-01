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Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг «идиоткой» 28.11 08:34   MIGnews.com

Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг "идиоткой"

Джереми Кларксон назвал Грету Тунберг "идиоткой" и обвинил активистку по климату в "убийстве" автошоу. Ведущий Grand Tour Джереми Кларксон считает, что 16-летняя экоактивистка ответственна за потерю интереса молодых людей к шоу на автомобильную тематику.

В интервью изданию The Sun он сказал: "Все, кого я знаю в возрасте до 25 лет, не интересуются автомобилями - Грета Тунберг убила автомобильное шоу. В школе их учат, прежде чем сказать "мама и папа", что машины - это зло, и эта мысль засела в их головах".

"Молодежь не интересуется автомобилями. У скольких детей сейчас в спальне плакат с изображением автомобиля?", - добавил второй ведущий шоу Ричард Хаммонд.

Кларксон не отрицает опасности глобального потепления, однако назвал подход к Греты к этой проблеме в корне неверным.

"Она идиотка", - сказал он.


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