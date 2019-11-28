Черная пятница в Эльдорадо

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К тому же, у нас всегда действует услуга «Доставка на дом», даже в пиковые, праздничные дни.
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К вашим услугам аукционный дисконт на всю бытовую технику и электронику, инновационные гаджеты, ноутбуки, планшеты, телевизоры и в целом на весь ассортимент товара, который представленный в каталоге компании Эльдорадо.
Напомним, всего три дня, три горячих, насыщенных дня грандиозных скидок ждут вас. Все покупки, которые вы откладывали в долгий ящик, можно заполучить уже сегодня в полном объеме без внушительных расходов – быстро, выгодно, доступно.
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