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Венгрия с помощью РФ хочет отправить космонавта на МКС 28.11 16:51   MIGnews.com

Венгрия с помощью РФ хочет отправить космонавта на МКС

Венгрия намерена отправить космонавта на Международную космическую станцию (МКС) к 2024 году. Этот вопрос уже обсуждается с российской стороной.

"Мы намерены отправить второго венгерского космонавта на МКС к 2024 г. Мы начали сотрудничество с "Роскосмосом" относительно этого", - сказал представитель Венгрии.

Первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш совершил полет в 1980 году на корабле "Союз", а также орбитальной станции "Салют-6".


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