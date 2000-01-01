28.11 16:51 MIGnews.com

Венгрия с помощью РФ хочет отправить космонавта на МКС

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Венгрия намерена отправить космонавта на Международную космическую станцию (МКС) к 2024 году. Этот вопрос уже обсуждается с российской стороной."Мы намерены отправить второго венгерского космонавта на МКС к 2024 г. Мы начали сотрудничество с "Роскосмосом" относительно этого", - сказал представитель Венгрии.Первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш совершил полет в 1980 году на корабле "Союз", а также орбитальной станции "Салют-6".