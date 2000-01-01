29.11 06:26 MIGnews.com

Собака забежала в лисью нору и провела там три дня

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В городе Бакхерст Хилл, Великобритания, собака породы джек-рассел-терьер забралась в лисью нору и, провела там три дня. Об этом сообщает издание Daily Mail.20 ноября 49-летний Алан Уиттон вывел свою собаку, по кличке Митси, на прогулку в лес. Там питомец наткнулся на бассет-хаунда, и, испугавшись, убежал и исчез. Мужчина принялся искать любимца, но безуспешно. На следующий день он продолжил поиски и расклеил объявления о пропаже.Спустя три дня Уиттону позвонила женщина, живущая неподалеку от леса. Она сообщила, что один из её псов что-то почуял в лисьей норе. Британец тут же откликнулся и приехал к указанному месту. Он также привез с собой несколько пищащих игрушек Митси. Нажав на них возле норы, мужчина услышал слабое скуление.Через два часа ему удалось вытащить вызволил Митси. На видео, снятых местными жителями, мужчина плачет и прижимает к груди своего питомца. Он поделился историей о том, как завел Митси после смерти своей предыдущей собаки от рака.Митси отвезли к ветеринару и сняли с него несколько клещей.