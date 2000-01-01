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Руководство для ответственного родителя 28.11 14:01   MIGnews.com

Руководство для ответственного родителя

Как облегчить ребенку интеграцию в израильское общество, помочь обзавестись настоящими друзьями и даже связями на будущее? Как разнообразить его жизнь и сделать её интересной без избытка компьютера и телевизора? Все мы – современные родители – задаемся этим вопросом ежедневно!

Молодежные движения в Израиле– это великолепный инструмент, еще недостаточно используемый русскоязычной общиной для устройства настоящего и будущего наших детей.

Стоит отметить, что израильские молодежные движения — это не просто досуг, но и социализация, настоящие друзья и знакомства, которые в будущем могут оказаться важным фактором.

 

Одним из самых популярных и крупных является скаутское движение «а-Ноар а-овед ве а-ломед», которое уже много лет служит дорогой, открывающей огромные перспективы для молодёжи.

 

В частности, согласно официальной статистике ЦАХАЛа, среди выпускников офицерских курсов в боевых частях воспитанников молодежных движений в два с лишним раза больше, чем тех, кто в них не состоял. Среди командирского состава ЦАХАЛА на сегодняшний день таковых в 1,7 раза больше, чем тех, кто никогда не был участником молодежных движений.

И это относится не только к армии: знакомства и навыки, приобретенные в такой организации, помогают дальнейшему устройству в любой сфере израильского общества.

 

Занятия в скаутском движении «а-Ноар а-овед ве а-ломед» проходят два раза в неделю. Ребята встречаются в группах под руководством своего инструктора, который прошел серьезное обучение и подготовку к работе с детьми. Вместе они познают, что такое дружба и помощь ближнему; воспитывают в себе чувство ответственности, сопричастности; учатся быть уверенными в себе, принимать решения, участвовать в совместной деятельности, общаться со сверстниками.

 

Все это ребята осваивают в процессе обучающих игр, дискуссий, моделирования практических ситуаций, игр с элементами перевоплощений. Воспитанники учатся рассуждать об актуальных проблемах нашего общества, которые они хотели бы решить в будущем. Изучают культурные основы своего народа. Во время каникул ходят в походы, узнавая Израиль не только по учебникам или телепередачам, а также ездят в лагеря, где активно проводят время на природе, вырабатывают полезные навыки, участвуют в увлекательных приключениях.

В отличие от памятных нам молодежных организаций нашего детства, здесь без формализма учат любви к стране, к ее народу и помогают стать частью этого народа.

 

Впоследствии, как показывает опыт, многие работодатели с радостью принимают, особенно на руководящие должности, людей, которые уже имеют навыки общения и лидерства, полученные в скаутском движении "а-Ноар а-овед ве а-ломед".

 

В движении действует более 600 отделений по всей стране!

 

Сейчас в самом разгаре запись на новый учебный год.

 

Для записи в движние перейдите по ссылке http://bit.ly/34oy2Ei

Страничке движения в сети Facebook.

 

 


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