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В Англии скончался бывший советский диссидент Буковский 28.10 09:16   MIGnews.com

В Англии скончался бывший советский диссидент Буковский

Известный советский диссидент Владимир Буковский скончался в Великобритании, в городе Кембридж в воскресенье вечером. Причиной смерти 76-летнего общественного деятеля стала остановка сердца.

"Владимир Константинович Буковский скончался от остановки сердца в больнице в Кембридже в 21:30 местного времени 27 октября. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье", - сообщается на официальном сайте бывшего диссидента.

Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР. Он более десяти лет провел в тюрьмах и психиатрических больницах. С 1976 года, после того, как советское правительство обменяло его на чилийского коммуниста Луиса Корвалана, Буковский проживал в Великобритании.


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