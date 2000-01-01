В Англии скончался бывший советский диссидент Буковский
Известный советский диссидент Владимир Буковский скончался в Великобритании, в городе Кембридж в воскресенье вечером. Причиной смерти 76-летнего общественного деятеля стала остановка сердца.
"Владимир Константинович Буковский скончался от остановки сердца в больнице в Кембридже в 21:30 местного времени 27 октября. Ему было 76 лет. В последние годы у него было слабое здоровье", - сообщается на официальном сайте бывшего диссидента.
Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР. Он более десяти лет провел в тюрьмах и психиатрических больницах. С 1976 года, после того, как советское правительство обменяло его на чилийского коммуниста Луиса Корвалана, Буковский проживал в Великобритании.