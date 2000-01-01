28.10 07:50 MIGnews.com

Беспилотные катера: в чем преимущества для Израиля

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Представители израильской компании по разработке и модернизации различных видов вооружения Elbit Systems продемонстрировали в порту Хайфы представителям оборонного ведомства иностранного государства беспилотный катер.Как говорится в статье авторитетного издания Haaretz, израильтяне объясняли, в чем состоит отличие этого судна от обычного и его преимущества.В частности, пассажирский отсек в катере значительно меньше, чем у аналогичных судов, за счет отсутствия ванной комнаты, койки и камбуза (кухни). На борту могут разместиться только четыре человека.Под палубой расположены компьютеры, отвечающие за работу судна, и климатическая инфраструктура для сохранения температуры. Почти все механические и электрические детали лодки – предохранители, генераторы и аккумуляторы и генераторы – поставляются парами.Причина такой конструкции заключается в том, что судно предназначено для работы без людей на борту, потому никто не сможет заменить сгоревший предохранитель или починить генератор. В случае сбоя тот или иной компонент продолжить работу после замены.Системы беспилотных надводных кораблей Seagull обладают превосходными возможностями противодействия минам. Этот катер облегчает операции по поиску, классификацию, определение местоположения, идентификацию и нейтрализацию подрывных устройств. Военно-морскому флоту судно дает значительное тактическое преимущество, сдерживая и угрожая вражеским подводным лодкам.В частности, беспилотный катер способен обеспечить повышенную производительность, снизить риск для жизни людей и резко сократить закупочные и эксплуатационные расходы.