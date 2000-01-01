28.10 13:00 MIGnews.com

«Диалоги» Даниила Спиваковского - магия живого слова

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Даниила Спиваковского узнают на улицах Москвы, Питера, Тель-Авива. Едва ли не ежегодно знаменитый актер, заслуженный артист России бывает с антрепризами в Израиле. Его спектакли идут с неизменным аншлагом, билеты раскупаются загодя, а впечатление остается надолго. Израильские театралы помнят его по спектаклям «Мизери», «Правда хорошо, а счастье лучше», «Бумажный брак», «Взрослые Игры, или Рандеву на шестерых».«Поздняя любовь» и другим.Каждый раз израильтяне видят Даниила Спиваковского в совершенно новом амплуа. Спиваковский - специфичный, особенный актер, на сей раз, в ближайшем декабре, представит публике свои «Диалоги» - диалоги с выдающимися писателями в собственной интерпретации. Его невероятное мастерство перевоплощения давно известно театральной публике и на сей раз в течение одного вечера будет представлен практически весь спектр театрального жанра: драма, комедия, трагедия, сатира. «Диалоги» Даниила Спиваковского рождают у зрителя совершенно новые ощущения и позволяют глубже окунуться в перипетии известных сюжетов Воннегута, Куприна, Довлатова, Зощенко, сопровождаемые живой музыкой пианиста Евгения Борца.Невероятная способность к перевоплощению Даниила Спиваковского удерживает зрителей в продолжение всего спектакля, которые вместе с ним они пытаются разгадать тайну личности Геберта Фостера, страдают о гордой и безответной любви к Натэлле, сочувствуют актеру-любителю, переживают жизненные драмы посетителей кабачка «Гамбринус». Героев выбранных литературных произведений объединяет любовь к искусству, желание жить и творить. Так, у Воннегута скромного Герберта Фостера в великолепного «Гарриса-фейерверка» превращает не наследство, а исступленный джаз. Скромный скрипач Сашка из куприновского «Гамбринуса» даже с покалеченной рукой продолжает служить музыке, потому что «человека можно искалечить, но искусство всё перетерпит и всё победит». Примечательно, что закончивает «Диалоги» Спиваковский тоже своеобразным признанием в любви театру - стихотворением Бориса Пастернака «Гамлет». Музыка здесь переплетена с текстом, зритель наслаждается прекрасной литературой в сопровождении авторского джаза.Спиваковский - это огромное актерское обаяние, классическая драматическая школа и великий дар чтеца. Это сочетание превращает отрывки из произведений Куприна и Зощенко, Воннегута и Довлатова в его исполнении в мини-спектакли, действие которых органично перетекает из текста в текст. Как в любом спектакле, в «Диалогах» есть сюжет – это не просто набор музыки и отрывков из произведений. Это не литературное чтение, а настоящее драматическое действие и партнерская работа. Пластичному и многоликому Спиваковскому подвластна вся палитра жанров: все диалоги в его исполнении наполнены личным отношением, его чувствами, его эмоциями.Любая книга - это образы, для каждого читателя они индивидуальны, а музыка в этой ситуации помогает их раскрыть. И недаром за роялем на протяжении всего действия - Евгений Борец, лауреат международных конкурсов, джазовый пианист, автор и исполнитель музыки к концерту «Диалоги».*****Постановка - Игоря ГолодногоАшдод, 17 декабря 2019 года, вторник, матнас Дюна-Юд, 20:00Хайфа, 18 декабря 2019 года, среда, зал «Раппопорт», 20:00Нетания, 19 декабря 2019 года, четверг, Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания, 20:00Беэр-Шева, 20 декабря 2019 года, пятница, Центр сценических искусств, Малый зал, 20:00Тель-Авив, 21 декабря 2019, суббота, Культурный центр «Эйнав», 20:00Страница мероприятия в фейсбуке: https://www.facebook.com/events/642298266292114/Заказ билетов - http://bit.ly/2MaotCnПродолжительность: 1 час 45 минутФотография - © Маргарита Шол - предоставлена организатором гастролей – продюсерской фирмой BARDPRoductions