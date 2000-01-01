28.10 12:30 MIGnews.com

В Египте стартовали совместные с Россией учения войск ПВО

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В субботу, 26 октября, в Египет прибыли офицеры российских войск ПВО для участия в многодневных совместных учениях под названием "Стрела дружбы-2019".Об этом сообщает местное издание Egypt today.Египетско-российские учения будут включать несколько мероприятий, посвященных обмену опытом в области противовоздушной обороны и безопасности. Цель – стимулирование использования современных навыков и тактики для более эффективного управления операциями, а также для планирования и стандартизации военных концепций."Стрелка дружбы" является частью усилий вооруженных сил двух стран по укреплению взаимного сотрудничества.В учениях задействованы российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и зенитные самоходные установки "Шилка". Также в маневрах участвуют российские зенитчики ЮВО. Подобные мероприятия проходят ежегодно, начиная с 2016 года.