Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Египте стартовали совместные с Россией учения войск ПВО | Фото:28.10 12:30   MIGnews.com

В Египте стартовали совместные с Россией учения войск ПВО

В субботу, 26 октября, в Египет прибыли офицеры российских войск ПВО для участия в многодневных совместных учениях под названием "Стрела дружбы-2019".

Об этом сообщает местное издание Egypt today.

Египетско-российские учения будут включать несколько мероприятий, посвященных обмену опытом в области противовоздушной обороны и безопасности. Цель – стимулирование использования современных навыков и тактики для более эффективного управления операциями, а также для планирования и стандартизации военных концепций.

"Стрелка дружбы" является частью усилий вооруженных сил двух стран по укреплению взаимного сотрудничества.

В учениях задействованы российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" и зенитные самоходные установки "Шилка". Также в маневрах участвуют российские зенитчики ЮВО. Подобные мероприятия проходят ежегодно, начиная с 2016 года.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:51
Шнуров о роспуске группы: Все обрадовались
13:34
Париж: пожар в лайнере компании El Al
13:30
Найден неожиданный способ распознавания рака
13:05
Египет наращивает атаки на Эрдогана
12:55
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
12:31
Солдат из Кфар-Сабы найден мертвым
12:05
Чиновница из Рамаллы обозвала Израиль "величайшим раком"
11:44
США готовятся к защите нефтяных полей в Сирии
11:30
Найден пропавший солдат из Кфар-Сабы
11:16
Кахоль Лаван готов к союзу с арабами
11:00
IKEA в Израиле прекратит продажу одноразовой посуды
10:30
Сверхсекретный самолет X-37B провел на орбите 780 дней
10:26
10-летний мальчик спас отца от верной смерти
10:06
Полиция не проверяла телефоны советников Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus