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Парень променял свою девушку на орков из Warcraft 29.09 05:21   MIGnews.com

Парень променял свою девушку на орков из Warcraft

В честь 15- летнего юбилея World of Wacraft была запущена классическая версия игры, что вызвало небывалый ажиотаж в рядах любителей игры. На серверах собрались толпы желающих снова окунуться в виртуальный мир Азерота.

Девушка-стример под ником Saruei, занимающаяся артом и дизайном на платформе Twitch, поделилась со своими подписчиками ироничной и немного грустной историей.

Из-за перезапуска культовой игры её парень перестал с ней общаться, посвятив все свое свободное время игре. Уставшая от одиночества художница поставила молодому человеку ультиматум, задав прямой вопрос: "Что ты выбираешь - меня или свою игру?"

Парень, ни на минуту не задумываясь, ответил ей: "За Орду!" - именно так в игре звучит боевой клич фракции орков.


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