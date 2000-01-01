Парень променял свою девушку на орков из Warcraft

В честь 15- летнего юбилея World of Wacraft была запущена классическая версия игры, что вызвало небывалый ажиотаж в рядах любителей игры. На серверах собрались толпы желающих снова окунуться в виртуальный мир Азерота.
Девушка-стример под ником Saruei, занимающаяся артом и дизайном на платформе Twitch, поделилась со своими подписчиками ироничной и немного грустной историей.
Из-за перезапуска культовой игры её парень перестал с ней общаться, посвятив все свое свободное время игре. Уставшая от одиночества художница поставила молодому человеку ультиматум, задав прямой вопрос: "Что ты выбираешь - меня или свою игру?"
Парень, ни на минуту не задумываясь, ответил ей: "За Орду!" - именно так в игре звучит боевой клич фракции орков.