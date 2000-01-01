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Камерон Диаз станет мамой в 47 лет 29.09 01:08   MIGnews.com

Камерон Диаз станет мамой в 47 лет

47- летняя актриса Камерон Диаз впервые забеременела. Именно такие слухи ходят в сети. Говорят, что актриса воспользовалась процедурой эко-оплодотворения и что это уже не первая попытка Диаз завести себе ребенка подобным образом.

Также поговаривают, что Диаз и ее супруг Бенджи Мэдден уже на протяжении нескольких лет мечтают о ребенке и это событие для пары является самым невероятным и долгожданным чудом.

"Камерон просто сияет от счастья! Сейчас она активно обустраивает домашнее гнездышко, запасается детской одеждой и даже успела приобрести книгу "Чего ожидать, когда вы ожидаете ребенка"", – поделился источник, который приближенный к паре.


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