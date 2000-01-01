28.09 18:47 MIGnews.com

Во Франкфурте задержали французского "Человека Паука"

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В Франкфурте задержали 57- летнего французского "человека-паука". Ален Робер профессионально занимается скалолазанием, он забрался на небоскреб Skyper в во Франкфурте, за что и был задержан полицией.Во время подъема он не использовал никаких средств безопасности.Восхождение на здание заняло всего полчаса. К слову, небоскреб 154 метра в высоту.После спуска его задержала полиция, потому что Робер не имел разрешения на подъем. По словам правоохранителей, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности.