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Игроман подстроил собственное похищение 28.09 17:42   MIGnews.com

Игроман подстроил собственное похищение

В Китае произошло курьезное "похищение". Игроман, пытаясь выманить деньги у жены, подстроил собственное похищение.

Мужчина засунул себе в рот кляп, связал сам себя, снял себя в связанном состоянии на камеру и отправил видео своей жене, требуя выкуп для "похитителей".

Женщина сразу обратилась в полицию. Полиции удалось очень быстро вычислить "похитителя".

Мужчина был оштрафован. Также на него наложили административный арест на 10 суток.


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