28.09 17:42 MIGnews.com

Игроман подстроил собственное похищение

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В Китае произошло курьезное "похищение". Игроман, пытаясь выманить деньги у жены, подстроил собственное похищение.Мужчина засунул себе в рот кляп, связал сам себя, снял себя в связанном состоянии на камеру и отправил видео своей жене, требуя выкуп для "похитителей".Женщина сразу обратилась в полицию. Полиции удалось очень быстро вычислить "похитителя".Мужчина был оштрафован. Также на него наложили административный арест на 10 суток.