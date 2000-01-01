28.09 17:15 MIGnews.com

В сети появилась метал-версия обращения Греты Тунберг

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После громкого выступления Греты Тунберг на Генеральной Ассамблее ООН интернет начал наполняться всяческими фотожабами и мемами. Теперь ко всем этим шуткам добавилась и метал-версия её обращения к мировым политикам.Автор видео также является и автором музыки, которая звучит на фоне.Швейцарская экоактивистка обвинила мировых политиков в измене новому поколению из-за недостаточной борьбы против изменения климата."Я не должна быть здесь, я должна вернуться в школу на другой стороне океана. Вы украли мое детство и мои мечты своими пустыми обещаниями", - сказала она.