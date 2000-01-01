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instagram/therollingstones28.07 22:16   MIGnews.com

Рейтинг самых стильных музыкантов за последние 50 лет

Популярное издание Esquire составило список, в который по их версии вошли самые стильные мужчины музыканты. В список вошли культовые певцы и исполнители, независимо от стиля исполняемой музыки, нации и других различий. По мнению издания - это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин.

В списке оказались такие культовые личности, как Боб Дилан, Боб Марли, Дэвид Боуи, Кит Ричардс, Мик Джагер, группа Ramones, Beastie Boys, Элвис Пресли и другие, пишет "Корреспондент".

В издании считают, что певцы и группы, вошедшие в этот список, стали популярными не только из-за своих песен, а и из-за чувства стиля.


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