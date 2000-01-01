28.07 22:16 MIGnews.com

Рейтинг самых стильных музыкантов за последние 50 лет

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Популярное издание Esquire составило список, в который по их версии вошли самые стильные мужчины музыканты. В список вошли культовые певцы и исполнители, независимо от стиля исполняемой музыки, нации и других различий. По мнению издания - это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин.В списке оказались такие культовые личности, как Боб Дилан, Боб Марли, Дэвид Боуи, Кит Ричардс, Мик Джагер, группа Ramones, Beastie Boys, Элвис Пресли и другие, пишет "Корреспондент".В издании считают, что певцы и группы, вошедшие в этот список, стали популярными не только из-за своих песен, а и из-за чувства стиля.