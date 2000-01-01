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29.07 05:13   MIGnews.com

В новых "Звездных войнах" "снимется" умершая актриса

Сразу несколько неожиданных решений приняли создатели "Звездных войн" на счет актерского состава нового эпизода киносаги.

Так, роль джедая Люка Скайуокера достанется 66-летнему Марку Хэмиллу. Вернется на экран и играющий анроида C-3PO британский актер Энтони Дэниелс, а Лэндо Калриссиана опять исполнит Билли Ди Уильямс.

Появится в новой части "Звездных войн" и актриса Кэрри Фишер, которая играла роль принцессы Леи Органы. Напомним, что Фишер умерла в 2016 году от остановки сердца.

Создатели киносаги сообщили, что в ленте планируют показать неиспользованные ранее кинозаписи с ее участием, которые были сняты во время съемок восьмого эпизода.

"Мы отчаянно любили Кэрри Фишер. Мы никак не могли придумать, как достойно завершить сагу Скайуокеров без нее. Мы не собирались брать на роль другую актрису или моделировать ее образ на компьютере.", - сказал режиссер девятого эпизода киносаги Джей Джей Абрамс

Фильм "Звездные войны. Эпизод IX" должен выйти на экраны в конце следующего года.


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