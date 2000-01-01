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За фильм `Я – легенда` в Узбекистане отключили канал 29.07 00:23   MIGnews.com

За фильм "Я – легенда" в Узбекистане отключили канал

Узбекское агентство по печати и информации остановило работу одного из местных телеканалов из-за трансляции на прошедшей неделе фантастического боевика "Я — легенда" и мультфильма для взрослых "Полный расколбас", которые запрещены для показа в Узбекистане.

"Работа самаркандского телеканала STV остановлена на неопределенный срок, а столичный телеканал Sevimli получил строгое предупреждение за демонстрацию в эфире материалов неприемлемого характера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные решение приняла Межведомственная координационная комиссия по совершенствованию и повышению эффективности информационной деятельности и передачи данных.

Как стало известно, каналу Sevimli вынесли предупреждение за показ комедии "Красотка на всю голову", которая была также запрещена "Узбеккино".

Власти предупредили остальные каналы все необходимости соблюдения законодательства и ответственности за распространение материалов "которые могут нанести вред молодому поколению и не соответствуют традициям и ценностям народа Узбекистана".


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