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Замминистра: У Иерусалиме нет денег на `Евровидение` 28.07 21:21   MIGnews.com

У Иерусалима нет денег на "Евровидение"

Несмотря на то, как сильно министр культуры Мири Регев хочет провести "Евровидение-2019" в Иерусалиме, вероятнее всего, ее желанию осуществиться не суждено. Во всяком случае, по словам заместителя министра Михаэля Орена.

Будучи с визитом на Мальте, он выступил на местном телевидении с заявлением, что столица "не располагает средствами и возможностями" для проведения мероприятия такого масштаба.

Напомним, что изначально в гонке за право проводить конкурс песни, кроме Иерусалима, участвовали еще три города: Эйлат, Тель-Авив и Хайфа. На этой неделе вещательная корпорация "Кан" уведомила мэрию последнего города о том, что они не успели в срок подать все документы для проведения мероприятия.

Из оставшихся кандидатов Орен считает, что выбор организаторов останется за Тель-Авивом, который он сам называет "наиболее вероятным вариантом". По его словам, во-первых, у этого города хватает средств для проведения "Евровидения-2019", а, во-вторых, это поможет избежать провокационной ситуации, которая возникнет, если проводить конкурс в Иерусалиме.

Насколько известно, муниципалитет Тель-Авива предлагает провести эстрадное мероприятие на центре ярмарок, второй – крупнейший – павильон которого способен вместить до 10 тысяч человек.


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